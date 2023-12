Van der Burg: buitengewoon blij met nieuwe Europese migratieregels

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is “buitengewoon blij” met de nieuwe migratieregels waar de Europese Unie woensdagochtend een akkoord over heeft gesloten. De afspraken zullen het opvangprobleem in Nederland niet meteen oplossen, verwacht de bewindsman, maar wel helpen op de lange termijn. Hij juicht toe dat immigranten meteen bij de buitengrens worden gescreend en opgedeeld in twee groepen, één die veel en één die weinig kans maakt op asiel.

De zogeheten ‘veiligelanders’ met weinig kans op asiel zullen vast worden gezet als ze hun procedure afwachten. Van der Burg vindt het een bijkomend voordeel dat deze groep daardoor geen overlast kan veroorzaken. De kritiek van mensenrechtenorganisaties dat kinderen hierdoor vast komen te zitten, wijst hij van de hand. Deze groep bestaat namelijk voornamelijk uit jonge mannen volgens de staatssecretaris. Maar hij geeft toe dat er soms ook kinderen tussen zitten.

Het kan ook op de instemming van Van der Burg rekenen dat in de EU is afgesproken om de Dublin-afspraken beter na te leven. Die schrijven voor dat een asielzoeker een asielprocedure moet doorlopen in het eerste EU-land waar hij of zij aankomt. Maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet. Landen als Nederland zijn hier ontevreden over, omdat de meeste asielzoekers die hier arriveren via een andere lidstaat de EU in zijn gekomen.

Landen worden door het akkoord niet verplicht om asielzoekers op te vangen, maar wel om “solidair te zijn” volgens Van der Burg. Europese lidstaten kunnen ervoor kiezen om op een andere manier te helpen, bijvoorbeeld door andere landen te helpen met geld, personeel of schepen. De staatssecretaris verwacht niet dat dit zal leiden tot een tekort aan opvangplekken. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat alle landen ervoor kiezen om te helpen met geld en middelen in plaats van met opvangplekken.

“Je gaat echt een betere spreiding krijgen over Europa”, voorspelt Van der Burg. Dat maakt een einde aan de voor hem onwenselijke situatie dat landen als Italië naar verhouding minder mensen opvangen dan bijvoorbeeld Nederland. Hij hoopte op een akkoord voor de kerstdagen en dat is gelukt.

Het akkoord is woensdag na dagen onderhandelen gesloten tussen onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement. De regels moeten nog officieel worden goedgekeurd door het parlement en de lidstaten, maar dat is doorgaans een formaliteit.