Veel drukte op de weg door ongeluk op de A20 bij Terbregseplein

Een ongeluk met meerdere auto’s op de A20 bij knooppunt Terbregseplein zorgt woensdagochtend voor veel files in de regio. Zo is de weg (Gouda richting Hoek van Holland) dicht bij Rotterdam-Crooswijk. Volgens de ANWB is het heel erg druk rond Rotterdam en zal dat vermoedelijk nog wel even zo blijven.

De politie is bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg de hele ochtend dicht blijft.

Vanaf de A16 kan het verkeer niet richting het westen, meldt de ANWB. De files op de A16 en de A20 lopen snel op.

Het ongeluk gebeurde iets na 06.30 uur.