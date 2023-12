Van en naar Schiphol Airport rijden woensdagochtend veel minder treinen. Dat komt doordat werkzaamheden zijn uitgelopen. Aanvankelijk dacht de NS dat dat rond 08.30 uur weer was verholpen, maar het spoorbedrijf verwacht nu dat het tot later in de ochtend gaat duren.

Door een aanrijding reden woensdagochtend even geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem, maar die verstoring is inmiddels voorbij.