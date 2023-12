VluchtelingenWerk: migratiepact EU tekent gebrek aan solidariteit

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich er zorgen over dat zuidelijke Europese grenslanden als Italië, Griekenland en Spanje in het nieuwe migratiepact van de Europese Unie hoofdverantwoordelijk blijven voor de opvang en procedures van asielzoekers. De organisatie noemt de nieuwe EU-regels voor het toelaten, opvangen en verdelen van migranten “teleurstellend” en het “tekent het gebrek aan onderlinge solidariteit”.

“Het is cynisch dat het solidariteitsmechanisme dat is afgesproken, tevens kan worden gebruikt om mensen buiten de deur te houden, niet om ze eerlijk over Europa te verdelen”, reageert Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. “Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de voorgestelde verplichte grensprocedures, waarbij ook kinderen in (deels) gesloten centra komen.”

In het pact staat dat migranten voortaan meteen aan de Europese buitengrenzen in twee verschillende groepen worden opgedeeld: een groep van mensen afkomstig uit landen waarvan de kans op asiel groot is en een andere groep uit landen waarvan de kans klein is. Die twee groepen volgen daarna een verschillende grensprocedure. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verdelen van asielzoekers over andere lidstaten. Landen mogen nu kiezen of ze asielzoekers van aankomstlanden overnemen of dat ze een bedrag betalen per asielzoeker die ze niet overnemen.

Candel vindt het “een gemiste kans dat er geen werk is gemaakt van een eerlijker verdeelsysteem”. “Andere landen kunnen weliswaar via een ‘solidariteitsmechanisme’ asielzoekers overnemen, maar omdat dit geen verplichting is zal dit niet afdoende werken”, verwacht hij. “Landen kunnen immers deze verantwoordelijkheid ’afkopen’. Ze kunnen grenslanden geld geven voor de opvang.”

VluchtelingenWerk zegt dat het nieuwe pact, dat in 2026 zou moeten ingaan, de problemen met de asielopvang in stand houdt. “Een verplichte eerlijke verdeling over Europa van het aantal asielzoekers zoals de beoogde spreidingswet voor Nederland doet, zou dit pas echt doorbreken.”