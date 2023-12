Waddenprovincies vragen minister om stop gaswinning Waddenzee

Gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese dorp Ternaard leidt mogelijk tot het verlies van de werelderfgoedstatus van het gebied en moet daarom niet worden toegestaan. De drie Waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Friesland hebben hun zorgen hierover geuit in een brief aan minister van Landbouw, Natuur en Visserij Christianne van der Wal. Zij roepen het kabinet “met klem” op geen vergunning af te geven.

De provincies wijzen op het unieke karakter van de Waddenzee. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van het natuurgebied en de werelderfgoedstatus die UNESCO eraan heeft toegekend. De VN-organisatie stuurde onlangs een rapport aan de minister waarin zorgen werden uitgesproken over de gaswinning in de Waddenzee. Dat heeft geleid tot vragen in de Provinciale Staten van de drie provincies, die daarom nu een brandbrief aan Van der Wal hebben verzonden.

De provincies vinden vooral de oproep van UNESCO tot een vergunningenstop voor de gaswinning belangrijk, omdat het besluit hierover van invloed kan zijn op alle activiteiten in het Waddengebied. Doorgaan met gaswinning kan uiteindelijk leiden tot verlies van de werelderfgoedstatus, vrezen zij. De Waddenprovincies steunen de oproep dan ook “van harte”.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil gas winnen voor de kust van Ternaard, wat tot verstoring van de zeebodem en het ecologisch evenwicht kan leiden. Het bedrijf vindt dat de regering te lang wacht met het afgeven van een vergunning en heeft juridische procedures in voorbereiding.