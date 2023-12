Werknemer van bedrijf op Schiphol opgepakt om drugstransporten

Een man die werkt bij een bedrijf op Schiphol is maandagavond aangehouden in een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De man zou drugstransporten via de luchthaven hebben gefaciliteerd. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee woensdag.

De man, een vrachtafhandelaar, kwam in beeld na een analyse van berichtenverkeer via de gekraakte cryptoserver SkyECC. SkyECC bood een versleutelde berichtendienst aan, die speciaal was bedoeld voor beveiligde communicatie. De man wordt ervan verdacht via groepschats voorbereidingen te hebben getroffen voor internationale drugstransporten via Schiphol.