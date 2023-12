Woensdagochtend code geel in noorden om zware windstoten 

Het KNMI waarschuwt woensdagochtend voor zware windstoten in het noorden van Nederland. Voor de provincies Friesland, Groningen en het Waddengebied is code geel afgegeven.

Woensdagochtend kunnen in het noorden zware windstoten voorkomen van circa 80 kilometer per uur en in het Waddengebied van circa 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. In de loop van woensdagochtend neemt de wind tijdelijk af. De weerwaarschuwing geldt vooralsnog tot 11.00 uur.

Donderdagmiddag en -avond gaat het opnieuw en overal hard waaien; in het hele land is kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur. Daarvoor heeft het KNMI ook code geel afgegeven. Aan de kust en op het IJsselmeer zijn windstoten rond 90 kilometer per uur mogelijk en aan de noordkust kunnen windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft de noordwestenwind voor zware windstoten zorgen in de kustgebieden, in het Waddengebied is dit mogelijk het geval tot vrijdagmiddag. Het weerinstituut waarschuwt voor afbrekende boomtakken en rondvliegende voorwerpen. De wind kan ook hinder en vertraging opleveren op de weg of voor het vliegverkeer.