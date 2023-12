Een appartementencomplex in Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag ontruimd vanwege een verdacht voorwerp. De politie vermoedt dat het gaat om een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om het mogelijke explosief bij een woning aan de Kleine Oord, in het centrum van de stad, te onderzoeken.

De bewoners van het complex worden opgevangen.