Controles op energielabels zetten kantooreigenaren aan tot actie

Diverse kantooreigenaren in de omgeving van Amsterdam zijn het afgelopen jaar in actie gekomen om het energielabel van hun pand op te krikken. Ze deden dat nadat bij controles was gebleken dat ze niet voldeden aan de wettelijke verplichting om minimaal energielabel C te hebben. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt op grote kantoren in onder meer de hoofdstad en Zaanstad, laat weten dat inmiddels 96 procent van de kantoren aan de regels voldoet.

Begin dit jaar zag de dienst nog dat bijna de helft van de 1400 kantoren die onder het toezicht vallen niet aan de regels voldeed. Daarop stuurde de instantie waarschuwingsbrieven en gingen inspecteurs in gesprek met kantooreigenaren. Die aanpak blijkt dus te werken.

Kantoren met een oppervlak van meer dan 100 vierkante meter zijn sinds 1 januari van dit jaar verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Met die regel wil de overheid de energiezuinigheid bevorderen.

Voor een deel van de eigenaren was het juiste label bemachtigen slechts een kwestie van het papierwerk op orde maken. Anderen namen daadwerkelijk verduurzamingsmaatregelen om een hoger label te bemachtigen. De omgevingsdienst keurde 25 verbeterplannen goed. Tot nog toe hebben twintig eigenaren van kantoren die nog niet hebben meegewerkt te horen gekregen dat ze een boete krijgen als ze niet binnen afzienbare termijn alsnog maatregelen nemen.

Sommige bedrijven krijgen een vrijstelling. Dat kan bijvoorbeeld als een pand binnen twee jaar wordt gesloopt of gerenoveerd, of een monument is. Kantoren in Amsterdam die kleiner zijn dan 800 vierkante meter vallen overigens buiten het toezicht van de omgevingsdienst. Die vallen onder de gemeente Amsterdam.