Dode bij schietincident in Zwolle

Aan de Palestrinalaan in Zwolle is donderdagmiddag een schietincident geweest waarbij een persoon is overleden. Dat meldt de politie, die onderzoek doet naar het incident.

Volgens regionale media was de schietpartij in de Zwolse wijk Holtenbroek bij een flat. De politie heeft een groot deel van de omgeving afgezet met linten, is te zien op beelden. Ook zou met meerdere voertuigen en speurhonden in de omgeving worden gezocht naar de dader of daders van de schietpartij.

De politie kan desgevraagd nog geen verdere informatie delen over het incident. Het onderzoek is in volle gang, zegt een woordvoerster. Over eventuele aanhoudingen is haar naar eigen zeggen nog niets bekend.