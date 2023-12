Dode gevonden in park Leidschendam, politie vermoedt misdrijf

Een man die donderdagochtend dood is gevonden in een park in Leidschendam is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie op basis van onderzoek. Een groot rechercheteam is op de zaak gezet.

De politie kreeg rond 08.45 uur melding van de vondst van het lichaam naast een fietspad in het park aan de Frekeweg. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets opvallends hebben gezien tussen woensdagmiddag en het tijdstip van de vondst.