Dubai: wij hebben geen advocaten geobserveerd

Dubai zegt dat het geen advocaten geobserveerd heeft in het onderzoek naar de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, in 2019. Dat zou blijken uit antwoorden die de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft gegeven op vragen van de rechtbank in het Marengo-proces. Advocaat Nico Meijering noemde de antwoorden “een dikke vinger” en in tegenstelling met de “feiten zoals die in Nederland naar voren zijn gekomen”.

Meijering en zijn toenmalige kantoorgenoot Leon van Kleef werden in 2019 geschaduwd vanaf Schiphol en in Dubai, nadat bij justitie een tip was binnengekomen dat zij daar een ontmoeting zouden hebben met Taghi. Het duo kwam hier door een verhaal in het AD achter en was woest. De advocaten hadden in de Golfstaat geen ontmoeting met Taghi maar een afspraak met hun eigen cliƫnt.

“Onder de procedures van de politie vallen het zoeken en naspeuring doen naar een internationaal gezocht persoon, en er is geen bepaald persoon geobserveerd”, viel te lezen in de antwoorden van Dubai. De antwoorden lieten twee jaar op zich wachten.

Advocaten Meijering en Christiaan Flokstra hadden donderdag tijdens een zitting in het Marengo-proces om een standpunt van de rechtbank gevraagd over de antwoorden van Dubai. Het OM vindt verder onderzoek in de kwestie niet meer nodig. “Wij constateren dat dit het antwoord is wat we het mee moeten doen”, aldus een officier van justitie. De rechtbank beslist op een later moment over het verzoek, mogelijk al deze week. De voorzitter zei wel al: “Het waren gedetailleerde vragen die wij hebben gesteld, maar we kregen geen gedetailleerde antwoorden. Daar zeg ik natuurlijk al wat mee.”

De volgende zitting in het Marengo-proces staat gepland op 14 februari, op 27 februari volgt de uitspraak.