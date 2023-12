Dwangsommen tijdens jaarwisseling om sinterklaasintocht De Lier

Negen relschoppers in Westland hangt een flinke boete boven het hoofd als ze zich opnieuw misdragen rond de jaarwisseling. De Zuid-Hollandse gemeente heeft ze een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsommen variƫren van 1000 tot 10.000 euro. Onder de relschoppers zijn mensen die in november de sinterklaasintocht in De Lier verstoorden. Anderen staken op een ander moment illegaal vuurwerk af, verstoorden de orde tijdens eerdere feestweken of horen bij een overlastgevende jeugdgroep.

Tijdens de intocht van Sinterklaas op 18 november in De Lier, dat onder Westland valt, werden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet bekogeld door voorstanders van zwart geschminkte pieten. Negen voorstanders werden aangehouden, onder meer voor het vernielen van politiecamera’s, het afsteken van illegaal vuurwerk, het bij zich hebben van slagwapens en openlijke geweldpleging.

Met de dwangsommen hoopt burgemeester Bouke Arends herhaling van de overtredingen te voorkomen en “de negatieve kanten van de jaarwisseling zoveel mogelijk in te perken, zodat er echt sprake is van een feest”. Ook hebben drie mensen een gebiedsverbod gekregen, omdat de gemeente bang is voor ordeverstoringen. Verder kregen vijf Westlanders een waarschuwingsbrief om hun betrokkenheid bij vuurwerkoverlast.

De burgemeester heeft ook negentien herinneringsbrieven verstuurd aan mensen die de vorige jaarwisseling een gebiedsverbod of dwangsom hadden door vuurwerkbezit, vuurwerkverkoop of vernielingen aan de openbare ruimte. “In de brieven herinnert de burgemeester deze personen eraan dat de vorig jaar opgelegde dwangsommen nog steeds gelden en dat hij niet zal schromen handhavend op te treden”, aldus de gemeente.

Tijdens een controle bij woningen en bedrijfspanden in Westland vond de politie vorige week 176 kilo illegaal vuurwerk.