Een op zeven ambtenaren overweegt te stoppen om werkdruk

Een op de zeven ambtenaren overweegt binnen een jaar te stoppen met hun werk bij de overheid, wijst onderzoek van Bureau Berenschot in samenwerking met Binnenlands Bestuur uit. De voornaamste reden is de hoge werkdruk.

Het Rijk loopt het meeste gevaar ambtenaren te verliezen. Daar overweegt een op de zes (17 procent) op korte termijn te stoppen. Bij de gemeenten gaat het om een op de zeven ambtenaren (15 procent), bij de waterschappen om 14 procent. De provincies hebben het minst last van twijfelende ambtenaren. Eén op de negen denkt aan stoppen komend jaar.

Werkdruk wordt volgens het onderzoek in vrijwel alle overheidslagen ervaren. 64 procent van de gemeenteambtenaren ziet de werkdruk als hoog of zelfs te hoog. Bij het Rijk gaat het om 55 procent en bij de waterschappen om 59 procent. 47 procent van de mensen die bij de provincies werken vindt de werkdruk hoog of te hoog.

Onder ambtenaren verdienen rijksambtenaren het meeste, inclusief vakantiegeld, individueel keuzebudget en vaste toeslagen gaat het per jaar om gemiddeld 91.000 euro op basis van een 40-urige werkweek. Zij worden op de voet gevolgd door medewerkers bij de waterschappen. Daar is het salaris gemiddeld 90.500 euro op jaarbasis. Daarna volgen de ambtenaren bij de gemeenten en provincies.

De salarissen zijn volgens het onderzoek sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Een medewerker die een mavo-opleiding heeft gevolgd verdient al gauw 20.000 euro per jaar minder dan een academisch geschoolde ambtenaar en 16.000 euro minder dan iemand met een hbo-opleiding.

Aan het onderzoek deden ruim 3500 respondenten mee. Het gaat om ambtenaren en bestuurders die Binnenlands Bestuur lezen.