Gevonden lichaam in Groningen is van vermiste man

Het lichaam dat woensdag werd gevonden in het Van Starkenborghkanaal in Groningen is van de 25-jarige man die sinds zaterdag werd vermist. Dat meldt de politie.

De man vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag van zijn werk aan de Kattenhage in het centrum van Groningen naar huis. Rond 01.30 uur werd hij nog gezien in de omgeving van het Universitair Medisch Centrum. Daarna zou hij richting het kanaal zijn gegaan.

De afgelopen dagen is uitgebreid gezocht naar de man, door zowel inwoners van Groningen als de politie. Daarbij werden ook een helikopter, drones, honden en sonarboten ingezet.