GGD: eet geen eieren uit zuiden Zuid-Holland en Noordwest-Brabant

De GGD Zuid-Holland Zuid, het RIVM en meerdere gemeenten adviseren mensen om geen eieren van hobbykippen te eten uit de regio. Bij metingen is in de eieren teveel PFOS aangetroffen, dat is een PFAS-soort. Het is nog niet bekend hoe de kippen dit hebben binnengekregen.

Het gaat om de gemeenten Altena, Hoeksche Waard, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Molenlanden, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die liggen allemaal rond het chemiebedrijf Chemours, dat veel PFAS heeft uitgestoten.

Het onderzoek naar de eieren volgde op eerder onderzoek in de bodem en water in de gemeenten rond Chemours. De gemeente Dordrecht schrijft dat de aanwezigheid van PFOS in de eieren nu niet terug te leiden is naar Chemours, omdat dat bedrijf voor zover bekend geen PFOS heeft uitgestoten.

De gemeente meldt dat er tot tien keer te veel PFOS in de eieren is aangetroffen. Waar de PFOS vandaan komt, is dus nog niet bekend. Daar is meer onderzoek voor nodig. De GGD hoopt de resultaten van het vervolgonderzoek in het voorjaar van 2024 te hebben.

Eieren uit de supermarkt zijn wel veilig om te eten, omdat die worden gecontroleerd voordat ze in de winkel terechtkomen. De eieren van hobbykippen worden niet commercieel verkocht en dus niet gecontroleerd. Hobbykippen zijn kippen die door mensen op kleine schaal in de tuin of op het erf worden gehouden.