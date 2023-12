Kabinet en NS leggen plannen voor de toekomst vast

De afspraken waar de NS zich vanaf 1 januari 2025 tot en met 2033 aan dient te houden zijn donderdag vastgelegd in een contract tussen de treindienst en het kabinet. Hierin staat onder meer op welke trajecten NS zal rijden, wat de financiële afspraken zijn, en aan welke regels de spoorwegmaatschappij zich dient te houden.

Bij de afspraken is de huidige dienstregeling het uitgangspunt, omdat het financieel niet haalbaar is om meer treinen in de nacht te laten rijden, zo staat in de brief die demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer stuurde. Ook is er niet genoeg geld om vanaf 2025 extra intercity’s in te zetten tussen Groningen en Zwolle, maar misschien is dit vanaf 2029 wel het geval, laat de bewindsvrouw weten.

NS was van plan om kaartjes in de spits duurder te maken, maar de Tweede Kamer zag dit niet zitten. De NS heeft dan ook afgezien van de voorgenomen spitsheffing. De spoorwegmaatschappij mag overigens wel nieuwe voorstellen doen voor prijsverhogingen, maar de kaartjes worden kunnen alleen daadwerkelijk duurder worden als de Kamer het ermee eens is.

“Het ov is van vitaal belang voor miljoenen Nederlanders. Ik vind het daarom essentieel dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en goede dienstverlening op het spoor”, schrijft Heijnen. “Met deze nieuwe concessie zorg ik daarvoor.”