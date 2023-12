Kabinet helpt ook nareizende gezinsleden met vertrek uit Gaza

Nederland gaat ook mensen die vastzitten in de Gazastrook en recht hebben om via gezinshereniging naar Nederland te komen, helpen Gaza te verlaten. Dat heeft het kabinet besloten “gelet op de zeer uitzonderlijke en schrijnende situatie in Gaza”, meldt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo’n dertig personen kunnen via deze weg de grens met Egypte oversteken om zich aan te sluiten bij gezinsleden die al in Nederland zitten. Zo’n vijfentwintig personen wachten nog op een besluit hierover van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de IND positief beslist, worden zij geholpen met hun vertrek uit Gaza.

Meer dan veertig mensen hebben tot nu toe met hulp van Nederland de Gazastrook verlaten. Dat zijn mensen die een Nederlands paspoort hebben en hun gezinsleden of mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning. In het Palestijnse gebied vallen veel slachtoffers door Israƫlische aanvallen. Volgens Hamas zijn in de Gazastrook al meer dan 20.000 doden gevallen sinds het uitbreken van de oorlog na de aanval van Hamas op 7 oktober.