Kamer zeer kritisch op staatssecretaris om aanpak mensenhandel

De Tweede Kamer heeft zich donderdag tijdens een debat zeer kritisch uitgelaten over de aanpak van mensenhandel waar het demissionaire kabinet afgelopen oktober mee kwam. Fracties als CDA, GroenLinks-PvdA, CU, SP en BBB vinden de plannen van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) niet concreet genoeg en willen dat er meer dan 2 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Bovendien vinden ze dat te weinig aandacht uitgaat naar de klanten van prostituees die worden uitgebuit.

In het programma Samen tegen Mensenhandel staat dat het geld onder meer is bestemd voor campagnes om de aandacht voor en kennis over mensenhandel te vergroten. Ook moeten partijen als gemeenten, politie en zorg- en hulporganisaties beter samenwerken om mensenhandel aan te pakken, moet de zorg voor slachtoffers beter, en moet de meldingsbereidheid omhoog.

Maar de Kamerleden zijn duidelijk niet onder de indruk van het programma. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat Van der Burg “zijn huiswerk opnieuw moet doen”. Song├╝l Mutluer (GroenLinks-PvdA) bestempelt het plan als “niet goed genoeg” en wil “fundamentele wijzigingen”. Harmen Krul (CDA) is “helemaal niet tevreden” omdat de ambities te laag zouden liggen en de voorstellen te weinig concreet.

Fracties als CU, BBB, CDA en NSC wezen op het ontbreken van de aanpak van klanten die gebruikmaken van onder meer seksuele uitbuiting. “Zonder vraag, geen aanbod. Maar dat basale uitgangspunt lijkt maar niet te landen op het ministerie”, zei CU-Kamerlid Mirjam Bikker. Krul vindt het “onvoorstelbaar dat klanten die net zo goed schuldig zijn aan dit systeem er zo makkelijk vanaf komen”. Hij benadrukt dat de staatssecretaris een in juni aangenomen motie heeft genegeerd waarin de Kamer onderstreept dat klanten de kernoorzaak zijn van mensenhandel en dat dit betrokken moet worden bij het programma.

Van Nispen noemt het bedrag van twee miljoen euro “veel en veel te laag”, en dat gaat de komende jaren “fors” omhoog als het aan hem ligt. Ook onder meer Bikker maakte hier een punt van.

“Ik heb iets te doen” reageerde de bewindsman. Hoewel hij aangaf het niet met alle kritiek eens te zijn, zei hij toe om in februari met een aangescherpt programma te komen.