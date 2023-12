Maeslantkering mogelijk voor de eerste keer spontaan dicht

De kans is groot dat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland donderdagavond voor de eerste keer in haar bestaan spontaan gaat sluiten wegens de hoge waterstanden in combinatie met storm. Als dat gebeurt, is er ook geen scheepvaart meer mogelijk naar en van de havens in Rotterdam via de Nieuwe Waterweg. Een operationeel team van Rijkswaterstaat houdt donderdag al de hele dag in de gaten of de kering gaat sluiten, zegt een woordvoerster.

De Maeslantkering uit 1997 sluit geheel automatisch bij een waterstand van 3 meter boven NAP bij Rotterdam en 2,9 meter boven NAP bij Dordrecht. De waterstand bij Rotterdam schommelt al de hele donderdag rondom die 3 meter volgens Rijkswaterstaat. Zodra het vrijwel zeker lijkt dat de kering de deuren gaat sluiten, krijgt het Haven Coördinatie Centrum een seintje dat de waterweg waarschijnlijk dicht gaat. Vanaf twee uur voor de definitieve sluiting is er geen scheepvaart meer mogelijk omdat de kering veel ruimte nodig heeft om te sluiten.

De Maeslantkering heeft de grootste beweegbare onderdelen van alle keringen in de hele wereld. De beide halfronde deuren zijn elk 210 meter lang, 22 meter hoog en 15 meter diep. Als de kering sluit lopen de deuren vol water, zodat ze naar de bodem zakken en zo het water tegenhouden. De Maeslantkering en de Hartelkering die daarachter ligt worden elk jaar op proef gesloten om te zien of het systeem nog vlekkeloos werkt.