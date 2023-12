Meer alleenstaande jonge vreemdelingen vluchten naar Nederland

Het aantal Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat asiel aanvraagt in Nederland groeit. Tot en met november waren het er ruim 5400, tegen 4205 vorig jaar. Dat de jongeren in Nederland terechtkomen, is vaak het gevolg van toeval of van de goede verhalen die ze over Nederland horen, blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Het WODC onderzocht de huidige piek van asielaanvragen door jonge asielzoekers en ziet een verband met oorlog en conflicten in hun landen van herkomst. Het grootste deel van de jongeren is afkomstig uit Syriƫ, Afghanistan, Somaliƫ, Soedan en Irak.

Veel jongeren vluchten eerst naar landen in de regio, maar die zijn volgens het WODC onveiliger geworden door onder meer discriminatie en gebrek aan hulp. Jongeren die eerst asiel zochten in bijvoorbeeld Oost-Europa en Griekenland, trekken daardoor verder naar West-Europa.

Nederland is voor de meeste jongeren die op de vlucht slaan niet bij voorbaat het doel. Tijdens hun reis verandert hun bestemming vaak door de aanwezigheid van bekenden in een land en de veiligheid ervan. Een ander deel komt bij toeval in Nederland terecht omdat ze zich onderweg aansluiten bij een groep die daar al onderweg naartoe is. Een uitzondering vormen Syrische jongeren, die vaak al voor Nederland kiezen voordat ze vluchten.