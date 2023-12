Nog 6 jaar cel voor Aydin C. voor afpersen Canadese Amanda Todd

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een celstraf opgelegd van zes jaar aan de 45-jarige Aydin C. voor het afpersen van de Canadese tiener Amanda Todd met naaktfoto’s.

De Canadese rechter legde C. daarvoor dertien jaar cel op. De rechtbank Amsterdam heeft deze straf naar Nederlandse maatstaven omgezet. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had een celstraf van 4,5 jaar voorgesteld.

Amanda Todd (15) maakte in 2012 een eind aan haar leven. De zaak werd wereldnieuws door haar YouTube-video waarin zij haar wanhoop over de afpersing uitsprak. C. dreigde onder meer naaktfoto’s van het meisje te verspreiden en zette haar op die manier klem.

Aydin C. werd in 2018 in een Nederlandse strafzaak veroordeeld tot bijna elf jaar cel voor het digitaal stalken van 33 minderjarige meisjes en oplichting van vier homoseksuele mannen. In december 2020 werd hij aan Canada uitgeleverd om daar terecht te staan voor de afpersing van Todd. Na zijn berechting is C. in november vorig jaar teruggebracht naar Nederland.

In de Nederlandse zaak heeft hij zijn straf in september 2024 uitgezeten. De Canadese rechter wil dat C. daarna de in de zaak-Todd opgelegde straf uitzit.

Volgens C.’s advocaat Robert Malewicz zijn de Nederlandse en de Canadese zaak ten onrechte van elkaar gescheiden. Hij had bij de rechtbank bepleit de Canadese straf om te zetten in nul dagen, omdat de Tilburger volgens hem al tot de maximale straf was veroordeeld. De advocaat reageerde teleurgesteld op het vonnis. Hij kondigde direct aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.