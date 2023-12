Ongeveer 150 asielzoekers naar hotel in Amersfoort

Ook Amersfoort gaat asielzoekers opvangen in een hotel. Maximaal 154 mensen worden vanaf begin januari ondergebracht in hotel Campanile bij de snelweg A1. Ze kunnen er in eerste instantie drie maanden blijven. Dit kan worden verlengd tot maximaal een jaar.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd om het hotel te mogen gebruiken voor de opvang en de gemeente heeft ingestemd. “Er is nog altijd sprake van een grote toestroom van asielzoekers. Daarvoor is op dit moment op de reguliere opvanglocaties geen ruimte”, aldus Amersfoort. Volgens de gemeente worden er op andere plekken in de stad ook asielzoekers opgevangen en loopt dat goed.

Vluchtelingen zijn in de afgelopen weken ook ondergebracht in hotels in onder meer Uden, Wageningen, Den Haag en Almere. In Uden gebeurde dat ondanks fel protest van omwonenden. De rechter schorste een vergunning voor de opvang, maar de gemeente laat de asielzoekers voorlopig toch in het hotel blijven.