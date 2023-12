Ook Den Haag staat religieuze uitingen bij boa’s toe

Ook handhavers in Den Haag mogen zichtbaar religieuze uitingen gaan dragen bij hun uniform. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een hoofddoek, een keppel of een tulband. Donderdag is in de hofstad daarover een motie aangenomen.

Wanneer daadwerkelijk boa’s met bijvoorbeeld een hoofddoek te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van wethouder Robert Barker laat weten dat er nog geen besluit is genomen wanneer de nieuwe regels ingaan.

Gemeenten mogen zelf bepalen wat de kledingvoorschriften van hun ambtenaren zijn. Vorige week werd bekend dat handhavers in Arnhem vanaf vrijdag zichtbaar religieuze uitingen mogen dragen. Ook in Tilburg is dit sinds kort officieel toegestaan. Verder is in Utrecht een soortgelijke motie aangenomen om dit te regelen, maar is het besluit nog niet ingegaan.