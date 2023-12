Plasterk: onderhandelende partijen nemen ‘weekje kerstvakantie’

De formatie ligt de komende week even stil, omdat de partijleiders “een weekje kerstvakantie” nemen, zegt informateur Ronald Plasterk na een overleg op donderdag. In het nieuwe jaar praten de partijen in “verschillende samenstellingen” verder. Dat betekent ook dat PVV, VVD, NSC en BBB niet meer steeds met zijn vieren zullen onderhandelen.

“Iedereen heeft enorm hard gewerkt. Ik denk dat het heel goed is om even een weekje rust te nemen”, zegt Plasterk. Hij benadrukte dat de partijleiders door de campagne, de verkiezingen en de installatie van de nieuwe fracties een drukke tijd achter de rug hebben. De informateur sprak donderdag met de partijleiders van de PVV, NSC en BBB en hun secondanten. Namens de VVD waren financieel deskundige Eelco Heinen en voormalig fractievoorzitter Sophie Hermans aanwezig.

Na de week rust wordt verder gesproken door de partijen onderling. Ze bepalen zelf op welke manier ze in die periode vorm geven aan het proces van de formatie.

Plasterk ontvangt als informateur pas in de tweede week van januari weer partijleiders met de officiĆ«le ontvangstmomenten. PVV, VVD, NSC en BBB praten in eerste instantie over de grondwet, inhoudelijke verschillen op thema’s als klimaat en migratie en de mogelijke vorm van een eventueel nieuw kabinet. De informateur wilde niets kwijt over in welke fase de gesprekken zich momenteel bevinden.