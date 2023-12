Rechter: Marengo kan verder zonder dat Taghi advocaat heeft

De rechtbank Amsterdam “ziet geen aanleiding” om Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi nader te spreken over zijn huidige situatie dat hij opnieuw zonder advocaten zit. Ook is er geen reden om hem een advocaat toe te wijzen, aldus de rechter donderdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Deze week werd bekend dat Taghi’s advocaten per direct de verdediging hebben neergelegd. Zijn drie advocaten vonden dat zij niet de ruimte en tijd krijgen om een goede verdediging te voeren. “Doorgaan heeft geen enkel nut”, stelden zij eerder deze week. “Wij kunnen niet naar eer en geweten onze cliënt bijstaan, omdat wij geen adequate verdediging kunnen voeren.”

Taghi heeft laten weten geen advocaat meer te willen en een eventueel toe te wijzen advocaat niet te accepteren. De rechtbank gaat daarmee akkoord en gaf aan dat het proces door kan gaan.

Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen namen afgelopen juni de verdediging over van Inez Weski. Zij moest noodgedwongen de verdediging neerleggen na haar arrestatie in april. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. Tegen Taghi (46) en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Op 14 februari is nog een laatste zitting, dan hebben verschillende verdachten nog de kans op een laatste woord. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.