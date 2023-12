‘Stil protest’ rijksambtenaren voor ministerie om situatie Gaza

Rijksambtenaren houden donderdagmiddag een ‘stil protest’ tegen het beleid van het demissionaire kabinet wat betreft de oorlog tussen Israël en Hamas, met een sit-in voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambtenaren maken zich er onder meer zorgen over dat Nederland niet oproept tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza.

Volgens de demonstranten strookt dat niet met het internationaal en humanitair recht en andere fundamentele pijlers van het Nederlandse beleid. Ze wijzen op de duizenden doden in Gaza, waaronder vele duizenden kinderen. Verder stellen ze dat miljoenen in het gebied dakloos zijn, op de vlucht en gewond.

Hoeveel ambtenaren donderdagmiddag om 12.00 uur meedoen aan het protest is niet bekend.

In oktober uitte een groep ambtenaren in een brief aan het kabinet ook al “grote zorgen over de onvoorwaardelijke steun” aan Israël. Zij riepen toen op om Israël een halt toe te roepen. Daarin werd toen ook al een ferme veroordeling gevraagd van het “buitensporige geweld in Gaza”.

Eerder deze maand onthield Nederland zich bij een stemming in de VN voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Deze zou het recht op zelfverdediging van Israël schaden, zei demissionair minister-president Mark Rutte toen.