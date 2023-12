Strengere regels online gokken: verplicht contact bij hoog bedrag

De regels rondom online gokken worden strenger, als het aan demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en de Kansspelautoriteit (Ksa) ligt. De twee hebben donderdag nieuwe maatregelen aangekondigd waarbij goksites meer moeten doen om spelers te beschermen.

Als een gokker in een maand meer dan 700 euro stort, wil de Kansspelautoriteit verplichten dat goksites een “bewijs van inkomsten” vragen om te bepalen of de speler het bedrag wel kan missen. Bij gokkers van tussen de 18 en 24 jaar moet die grens op 300 euro komen te liggen.

Minister Weerwind wil op zijn beurt een “persoonlijk contactmoment” op het moment dat gokkers hun maandelijkse limiet willen instellen boven de 350 euro, of 150 euro bij jongvolwassenen. De spelers moeten automatisch worden uitgelogd als ze hun speel- of tijdslimieten bereiken. De minister en de Kansspelautoriteit hebben met elkaar afgesproken dat ze deze donderdag tegelijkertijd met de aanscherpingen naar buiten komen, zegt een woordvoerder van de Ksa.

De internetpagina’s waar spelers die limieten bepalen, moeten er “neutraal” uitzien. “Stel je de meest saaie internetpagina op aarde voor”, zegt een woordvoerder van minister Weerwind. “Wij zien nu nog dat spelers op zulke pagina’s worden verleid met bijvoorbeeld plaatjes van geld en dure auto’s.”

Helemaal definitief zijn de maatregelen nog niet. In het geval van de minister gaat het om een ministeriële regeling die op zijn vroegst in het najaar van 2024 in werking kan treden. Bij de Kansspelautoriteit mogen gokbedrijven en deskundigen nog reageren op de nieuwe regels, die volgens een woordvoerder kunnen ingaan op 1 april.

Sinds oktober 2021 mag een reeks bedrijven legaal online gokken aanbieden, onder de voorwaarde dat ze ingrijpen als spelers verslaafd raken. Dat doen de goksites niet genoeg, concludeerde de Ksa in september. De Nationaal Rapporteur Verslavingen riep die maand om “snelle actie” en adviseerde speellimieten die alle goksites samen bijhouden.

Een harde grens aan het bedrag dat gokkers mogen besteden, komt er voorlopig niet. De woordvoerder van de minister: “We kijken daarnaar, maar er zou een wetswijziging voor nodig zijn. Omdat dat niet op de korte termijn kan, zetten we nu deze stap.”