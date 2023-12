Studenten Erasmus Universiteit in Praag veilig na schietpartij

Op het moment van de schietpartij in de Karelsuniversiteit in Praag waren zes studenten van de Erasmus Universiteit in het universiteitsgebouw aanwezig. Zij zijn allemaal in veiligheid en er is contact met hen, meldt het college van bestuur van de Rotterdamse universiteit in een korte verklaring. De onderwijsinstelling zegt ook in contact te staan met andere studenten van de Erasmus Universiteit die in Praag zijn en met Praagse studenten die juist in Rotterdam zijn.

Het universiteitscollege laat verder weten diep geschokt te zijn door de schietpartij in Praag, waarbij donderdagmiddag zeker vijftien doden vielen. “De gebeurtenis raakt ons extra diep vanwege het tragisch schietincident in het Erasmus MC van slechts enkele maanden geleden dat nog vers in het geheugen staat.” Het college leeft mee met de slachtoffers en hun nabestaanden.