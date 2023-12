Toegenomen treinvertragingen ‘geen goed visitekaartje voor spoor’

Het was een zwaar jaar voor treinreizigers in 2023, stelt reizigersvereniging Rover. Vergeleken met vorig jaar kwamen minder treinen op tijd op de eindbestemming aan en dat is “geen goed visitekaartje voor het spoor”, meent Rover-directeur Freek Bos. NS en ProRail zijn gevraagd om een verklaring.

Het percentage treinen dat binnen vijf minuten van het beloofde tijdstip aankwam, daalde in een jaar van 91,6 naar 89,8 procent. De organisaties hebben hiermee de zelfgemaakte ‘streefafspraak’ om 91,5 procent van de reizigers “op tijd van a naar b te brengen, ongeacht vertragingen of uitval”, niet gehaald, stelt Bos. Het verschil van “twee procentpunt op die miljoenen reizigers” noemt de directeur “best veel”. Reden dat Rover “stevig aan de bel” heeft getrokken bij NS en ProRail.

De reizigersvereniging kreeg via het speciaal daarvoor bedoelde meldpunt veel klachten binnen over overvolle treinen. Normaal ligt de piek daarvan in september, als iedereen weer naar werk en studie gaat, daarna daalt het aantal meldingen. Maar afgelopen november ontving Rover 1529 klachten over overvolle treinen, volgens Bos nagenoeg evenveel als in september. “De prestaties zijn lager dan je als reiziger mag verwachten”, concludeert de directeur.

NS en ProRail hebben aan Rover toegezegd met een analyse te komen.