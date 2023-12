Uithaal ChristenUnie: ‘VVD laat boeren in stront zakken’

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis heeft zijn voormalige coalitiegenoot VVD’er Thom van Campen donderdag hard aangevallen tijdens een landbouwdebat. Inzet van de aanvaring was een voorstel van Grinwis om de tegenvallende ecoregeling alsnog aan te vullen, maar daar wil Van Campen nog niet aan. “De VVD laat boeren hiermee in de stront zakken”, aldus een woeste Grinwis.

ChristenUnie-minister Piet Adema (Landbouw) maakte begin deze maand bekend dat de vergoeding voor natuurbeheer en verduurzaming door boeren lager zou uitvallen dan eerder aangegeven. Boeren die bereid waren hieraan mee te doen, krijgen daardoor te maken met een financieel gat. Ze hebben veelal al plannen gemaakt en rekenden met de eerder genoemde bedragen.

Grinwis wil het gat dichten met geld dat gereserveerd staat bij het ministerie van FinanciĆ«n. Maar steun daarvoor gaat Van Campen “een beetje te snel”. Adema had eerder al had toegezegd met een oplossing te komen. “De minister zei resoluut dat hij het in Brussel ging regelen, of op zijn eigen begroting ging zoeken. Vooralsnog heb ik nog niet gehoord dat het niet gaat lukken.”

Een woeste Grinwis verweet Van Campen boeren hiermee “in de stront te laten zakken” en betichtte hem van “laf duikgedrag”. Grinwis wees hem erop dat de begroting van LNV de kleinste is van alle departementen en er dus geen ruimte is om het gat te dichten. Bovendien is er volgens hem wel degelijk haast geboden, aangezien snel wordt gedebatteerd over de begroting.

Met verheven stem reageerde Van Campen dat hij niet dook en dat ook hij wilde dat het probleem opgelost zou worden. “Wat mij betreft wordt het gewoon geregeld.”

Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) vroeg zich na de clash af waar ze naar heeft zitten kijken. “Ik zie een CU-Kamerlid opdrachten geven aan het kabinet, waar zijn eigen minister in zit, kennelijk kan hij het niet op eigen kracht redden.”