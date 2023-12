VN-rapporteur doet verslag van bezoek aan asielopvang

Na een rondreis langs de opvangplekken voor asielzoekers in Nederland deelt een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties wat hij heeft gezien. Die bevindingen deelt hij later ook met de VN-Mensenrechtenraad.

Balakrishnan Rajagopal uit India bezocht in de afgelopen dagen onder meer een asielzoekerscentrum in Delfzijl en een noodopvang in de stad Groningen. In Biddinghuizen bekeek hij een opvang voor meer dan duizend asielzoekers bij pretpark Walibi. De rapporteur heeft geen bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens zijn kantoor is hij al op de hoogte van de situatie daar.

De rapporteur keek ook naar andere vormen van huisvesting. Zo bezocht hij de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Daar zijn blokken met sociale huurwoningen gesloopt. De Verenigde Naties hadden daar eerder al over geklaagd. Ook ging Rajagopal naar de Pauluskerk in Rotterdam.

Rajagopal is hoogleraar recht en ontwikkeling aan de belangrijke universiteit MIT in de Verenigde Staten. De Mensenrechtenraad benoemde hem in 2020 tot speciaal rapporteur voor ‘geschikte huisvesting’. Hij moet inspecteren wat landen doen om burgers een goed onderkomen te geven. Een goede plek om te wonen is voor de Verenigde Naties een mensenrecht.