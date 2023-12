Waterschappen stellen dijkbewaking in om storm

Veel waterschappen langs de kust, het IJsselmeer en de Waddenzee stellen donderdag dijkbewaking in vanwege de storm in combinatie met hoogwater. Bij sommige waterschappen zijn vrijwillige dijkwachters opgeroepen, omdat de dijken-inspecteurs van de schappen hun handen al vol hebben. Op allerlei plaatsen worden doorgangen in dijken en kades (coupures) en keersluizen gesloten en Rijkswaterstaat sluit stormvloedkeringen.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta laat de dijken rond de Kampereilanden in de monding van de IJssel bewaken. In Noord-Holland wordt de coupure bij Den Oever gesloten met schotbalken. Als dat niet gedaan zou worden, zou zeewater het dorp in stromen, aldus hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De Sassluis bij Enkhuizen is gesloten en dat blijft zo tot na nieuwjaar, omdat het steeds hoogwater blijft.

Op Texel zijn maatregelen bij de gemalen genomen. Rijkswaterstaat sluit donderdagavond de coupure op Vlieland. De stormvloeddeuren van de grote zeesluis bij Farmsum in Groningen gaan dicht en de veerdam in Holwerd is vanaf 23.00 uur gesloten voor alle verkeer.

Waterschap Hollandse Delta plaatst donderdagmiddag vloedschotten in Goudswaard in de Hoekse Waard. Dat gebeurt ook onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Er lopen dijkwachten op Voorne-Putten. Waterschap Scheldestromen in Zeeland heeft buitendijkse wegen afgesloten. Ook de Panoramaweg in Breskens is dicht.