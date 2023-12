Zaak doodsteken AH-medewerkster mogelijk in april behandeld

De zaak tegen Jamel L., die heeft bekend een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn in Den Haag te hebben doodgestoken, wordt mogelijk in april inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Dit bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de zaak, waar L. en zijn advocaat niet bij aanwezig waren.

L. (56) kwam 20 juni naar de supermarkt aan de Turfmarkt om een blikje frisdrank te kopen. Eenmaal daar vroeg hij waar hij in de winkel een mes kon vinden, waarna hij met dat mes het 36-jarige slachtoffer aanviel. Hulpdiensten konden niks meer voor haar betekenen. L. werd in de buurt van het filiaal opgepakt.

De officier van justitie meldde donderdag tijdens de zitting dat het politieonderzoek inmiddels is afgerond. Het wachten is nog op de rapportage van het Pieter Baan Centrum (PBC), waar L. momenteel verblijft voor onderzoek naar zijn psyche.

L. werd op Curaçao al als een gevaar gezien. Een arts omschreef onder meer dat hij een schizoaffectieve stoornis heeft. Hij kreeg op het eiland in 2018 tbs opgelegd in een strafzaak, maar er waren daar amper behandelmogelijkheden voor hem. Eerder bleek al, uit stukken van de rechtbank op Curaçao waar het ANP over beschikt, dat Nederland de behandeling niet wilde overnemen, mede in verband met de kosten.

De man is op enig moment naar Nederland gekomen. Sinds september 2022 werd hij in verschillende regio’s opgepakt. Afgelopen juni werd hij nog veroordeeld voor bedreiging door de rechtbank in Rotterdam. Hij kreeg een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in.

De volgende zitting vindt plaats op 8 februari. Dan moet duidelijk worden of april inderdaad gehaald gaat worden.