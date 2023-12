Zo’n 100 rijksambtenaren protesteren tegen positie in oorlog Gaza

Ongeveer honderd ambtenaren houden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een stil protest tegen de Nederlandse positie in de oorlog tussen Israël en Hamas. Zij vinden het zorgwekkend dat Nederland niet oproept tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Dat is de enige manier om “deze dodelijke en destructieve cyclus van geweld te stoppen”, zegt Angélique Eijpe, woordvoerder van de demonstrerende ambtenaren.

De ambtenaren komen volgens de organisatie van alle ministeries en houden zwijgend een sit-in, een zitstaking. Ze houden elektrische kaarsen, en protestborden met daarop de eis tot een staakt-het-vuren. Bij het protest zijn alleen dergelijke oproepen te vinden en geen andere leuzen. Dat is een bewuste keuze, zegt de woordvoerder, omdat zoveel mogelijk rijksambtenaren zich in deze boodschap kunnen vinden. De actie is geïnspireerd door vergelijkbare demonstraties van ambtenaren bij het Amerikaanse Witte Huis en de Europese Commissie.

Israël zet volgens de demonstrerende ambtenaren honger en water in als oorlogswapen. Zij zijn ontevreden omdat Nederland zich hier niet duidelijk tegen uitspreekt. “Nederland stelt zich doorgaans echt compleet anders op”, ziet Eijpe. Bij conflicten in Oekraïne, Jemen, Soedan en Syrië zou Nederland een meer de-escalerende toon aanslaan.

Eijpe doet ook mee aan het protest zodat ze later aan haar kinderen kan laten zien “dat het niet uit onze naam was”. Ze denkt overigens dat nog veel meer ambtenaren met het doel sympathiseren, maar niet aanwezig zijn uit angst voor represailles.