Zuidasdok kost mogelijk nog 800 miljoen euro extra

Het grootschalige Zuidasdok-project in Amsterdam valt naar verwachting tussen de 600 en 800 miljoen euro duurder uit dan gepland, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) op basis van een halfjaarrapportage. Het miljardenproject dat moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de noordelijke randstad over weg en spoor is al langer een hoofdpijndossier. Zo bleken de kosten eerder al flink hoger uit te pakken en liepen de werkzaamheden vertraging op.

In de brief aan de Tweede Kamer staat dat de extra kosten onder meer worden veroorzaakt door hogere materiaalkosten, aannemers die inspelen op eventuele risico’s door meer geld te vragen en onvoorziene extra logistieke tegenvallers. Volgens Harbers is dit een “zorgelijke ontwikkeling”, die opdrachtgevers voor “moeilijke keuzes” stelt die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het project.

Zuidasdok is een programma van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het project omvat onder meer het verbreden van de snelweg A10 Zuid, het deels ondergronds brengen van deze snelweg, het herinrichten van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en het uitbreiden van station Amsterdam-Zuid. Hierdoor ontstaat voldoende capaciteit op de weg en in het station om de groeiende verkeers- en reizigersstromen op te vangen.