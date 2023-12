Branche: vuurwerkverkoop gelijk aan deze periode in recordjaar

Mensen hebben tot nu toe ongeveer net zoveel vuurwerk online besteld als in deze periode vorig jaar, toen de branche gedurende de hele verkoopperiode een recordomzet draaide. “Dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht”, zegt voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). “Het is wel heel bemoedigend want ons absolute ideaalplaatje is dat we de omzet van vorig jaar zouden halen.” Aantallen en bedragen voor dit jaar kan hij nog niet noemen.

Vorig jaar kochten mensen voor 110 miljoen euro aan vuurwerk. Groeneveld denkt dat Nederlanders meer geld spendeerden omdat in de twee jaren daarvoor een landelijk vuurwerkverbod gold. Of de branche aan het einde van dit jaar weer zo’n hoge omzet haalt, kan hij nog niet zeggen. Hij verwacht wel dat veel mensen dit weekend online vuurwerk zullen bestellen.

Ongeveer vijftig gemeenten lieten vorige week aan het ANP weten dat ze vuurwerkvrije zones hebben ingesteld. Zo’n zestien gemeenten zeiden een afsteekverbod te hebben, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Tilburg. Ondanks deze lokale beperkingen voor het afsteken van vuurwerk ziet Groeneveld dat de verkopen in dit soort gemeenten tot nu toe vergelijkbaar zijn met vorig jaar. “Je weet natuurlijk nooit waar ze het afsteken. Dat kan ook buiten de gemeente zijn”, zegt hij daarbij.