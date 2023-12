Burgemeester blij met uitspraak rechter opvang vluchtelingen Uden

Waarnemend burgemeester Rianne Donders (CDA) van de Brabantse gemeente Maashorst is blij met de uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch over de opvang van vluchtelingen in Uden. De rechter staat de opvang van 200 asielzoekers en statushouders in een Van der Valk-hotel in Uden goed. Hij deed hierover vrijdag uitspraak in een kort geding van omwonenden tegen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA. De omwonenden probeerden de komst van de vluchtelingen tegen te houden totdat een bezwaarprocedure was doorlopen.

De rechter besliste dat het beter is om te praten dan met elkaar te procederen. “De rechter heeft gezegd, laten we nou eens gewoon beginnen en kijken wat er gebeurt”, vatte Donders vrijdag haar beeld van de uitspraak samen. “In veel gevallen gaat het immers goed bij de opvang van vluchtelingen.”

“Er is de afgelopen weken ten onrechte een eenzijdig negatief beeld ontstaan. Bij ons melden zich veel mensen die taallessen willen geven of willen helpen om mensen te leren fietsen. Daarmee kunnen we nu aan de slag.”

“Je kunt de problemen hier niet vergelijken met die in Ter Apel of Budel”, ging Donders verder. “Hier komen bijvoorbeeld statushouders die al waren toegewezen voor huisvesting in de regio Maashorst. Plus ze mogen gaan werken, en daaraan bestaat een grote behoefte. Veel vluchtelingen zijn goed opgeleid. Daar kun je als samenleving gebruik van maken.”

Donders is vooral ook blij dat de 88 mensen die al in het hotel wonen, mogen blijven. “En dat er mensen bij mogen. Weliswaar in totaal 200 en niet de gewenste 300, maar aan een menswaardige opvang is in Nederland een groot tekort. We zijn heel dankbaar voor de uitspraak.”

De rechter wil dat gemeente en het COA veiligheidsmaatregelen nemen die hout snijden en daarover wekelijks met omwonenden praten. “We hebben maatregelen genomen”, zei Donders, “maar die zijn vaak preventief. Ze zijn genomen op basis van beelden die mensen hebben van Budel en Ter Apel. En als er onverwachte overlast ontstaat kunnen we altijd nog extra maatregelen nemen.”