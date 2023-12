Kraamzorg vraagt overheid om extra geld

De kraamzorg wil dat de overheid extra geld vrijmaakt, zodat medewerkers een loonsverhoging kunnen krijgen. Vakbonden CNV, NU’91, FBZ, AVV en FNV hebben vrijdag een brandbrief gestuurd waarin ze zeggen dat de zorg in gevaar is door personeelstekorten. De werkgevers, verenigd in de Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg), sluiten zich daarbij aan.

Werkgevers en vakbonden praten sinds een tijdje met elkaar over een nieuwe cao. Mensen die in de kraamzorg werken, krijgen een lager salaris dan andere medewerkers in de zorg, en die sector loopt sowieso al achter op andere beroepen, zeggen de bonden. Ze willen structurele loonsverhoging en dat kan volgens hen niet met “tijdelijke lapmiddelen” van de overheid.

De werkgevers zeggen dat ze de vakbonden nog niet veel te bieden hebben. “Er moet eerst financiële ruimte worden gemaakt. Dat is echt heel hard nodig. Hopelijk heeft de brandbrief namens de vakbonden dat effect”, zegt voorzitter Peter Boudewijn van de brancheorganisatie in een verklaring.

De kraamzorg komt ongeveer duizend mensen tekort op 8000 mensen in loondienst, zeggen vakbonden en werkgevers. Volgens hen wordt het tekort voorlopig alleen maar groter, doordat het aantal mensen dat het beroep verlaat hoger is dan het aantal mensen dat van de opleidingen komt en aan het vak begint. Nieuwe zorgmedewerkers zouden liever in andere sectoren in de zorg aan de slag gaan. Bovendien is er veel ziekteverzuim in de kraamzorg.