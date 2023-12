Middelbare scholen positief over verbod mobieltjes in de les

Hoewel er pas vanaf 1 januari een landelijk verbod is op het gebruik van mobiele telefoons in de les, zijn er al verschillende middelbare scholen die zo’n verbod hanteren. Hoe ze hier invulling aan geven, verschilt per school, blijkt uit een rondgang.

Het Calvijn College, met zeven locaties in Zeeland, is al sinds augustus 2020 mobielvrij. “Er miste zoveel lestijd doordat je moest zeggen ‘weg dat ding'”, zegt Flip Quist, decaan havo en docent maatschappijleer in Goes. “We liepen ook tegen het sociale aspect aan. Met name onderbouwleerlingen zaten te gamen tegenover elkaar.” De school startte een campagne, hield een enquête onder personeel en ouders, schafte telefoonkluisjes aan en voerde een zerotolerancebeleid in. “En toen kwam de dag dat het inging en stonden we op scherp. En gebeurde er niks. Dat was de grootste verrassing, dat het geaccepteerd werd”, zegt hij. “De mobiel is weg en daar wilden we heen, dat het niet gebruiken een automatisme werd.” Per week worden nu nog een handvol leerlingen betrapt op mobielgebruik in de les.

Ook het Macropedius in Gemert, onderdeel van het Commanderij College, is positief over de resultaten. Op de locatie met zo’n duizend leerlingen moesten telefoons tijdens de les al langere tijd opgeborgen worden, maar sinds de herfstvakantie zijn ze ook in de pauzes en op het schoolplein verboden. De reden: minder afleiding en meer interactie tussen de leerlingen. “In het begin controleerden we, maar dat bleek amper nodig. We willen er juist niet te veel bovenop zitten”, zegt locatiedirecteur Wim Timmermans. Leerlingen mopperen volgens hem wel eens, maar zien er ook wel het voordeel van in. “Af en toe zien we nog wel iemand met een telefoon, maar die spreken we daar dan op aan en dat werkt. Er is tijdens de pauzes veel meer contact onderling.”

Bij het Oscar Romero in Hoorn mag de telefoon wel in de tas blijven, als deze maar niet zichtbaar is. Vanaf het begin werd er streng op gecontroleerd en dat werpt zijn vruchten af, zegt Wessel van de Hoef, rector van deze locatie van het Tobor College. “Leerlingen hadden er best moeite mee en er is af en toe nog wel discussie, maar je ziet nu amper nog mobieltjes.” De school kijkt of ze de regels verder gaat aanscherpen.

Alle drie de scholen zeggen dat duidelijke regels en draagvlak onder docenten, ouders en leerlingen nodig zijn om de maatregel te laten slagen. Middelbare scholen moeten vanaf 1 januari zelf afspraken maken met leraren, ouders en leerlingen over de invulling van het nieuwe verbod op mobieltjes in de klas.