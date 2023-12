Minister Kuipers neemt signalen wangedrag bij VWS ‘zeer serieus’

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers neemt de meldingen van medewerkers op zijn ministerie over grensoverschrijdend gedrag “zeer serieus”, zei hij voorafgaand aan de laatste ministerraad voor het kerstreces. Hij noemt de signalen “zorgwekkend”. Dat de omvang van het probleem nog niet duidelijk is, maakt voor Kuipers niet uit: “ieder signaal vergt nadrukkelijk een beoordeling en respons, of dat nou in één persoon komt of in tien personen”.

De bewindsman herkent de klachten zelf niet, maar dat zegt volgens hem “helemaal niets over dat het niet gebeurt”. VWS laat in januari een extern anoniem onderzoek uitvoeren naar de meldingen, en Kuipers roept iedereen op zijn ministerie op om hieraan deel te nemen.

Vakbond FNV sloeg dinsdag alarm over de werkomstandigheden bij VWS naar aanleiding van een peiling onder het personeel. Tientallen medewerkers gaven aan last te hebben van grensoverschrijdend gedrag van collega’s. Het zou vooral gaan om pesten en intimidatie. Vrijdagochtend kwam naar buiten dat nog meer medewerkers zich daarna hebben gemeld met klachten over het werkklimaat. De vakbond heeft de Arbeidsinspectie ingeschakeld.