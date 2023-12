Onderzoek: aantal voorstanders van vuurwerkverbod daalt

Ten opzichte van vorig jaar zijn minder mensen voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, terwijl de voorgaande jaren het aantal mensen dat voor een verbod was juist alleen maar toenam. Dat meldt het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek van I&O Research. Daaraan namen ruim 3000 Nederlanders deel.

Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat een vuurwerkverbod wil, gedaald van 65 procent naar 59 procent. Die daling was vooral zichtbaar onder volwassenen tussen de 35 en 40 jaar, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en in de “weinig stedelijke” gebieden.

Binnenlands Bestuur meldt dat in Overijssel, Gelderland en Flevoland 17 procent van de inwoners van plan is vuurwerk af te steken met de jaarwisseling. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is dat bijvoorbeeld maar 7 procent. Gemiddeld is 12 procent het van plan.

Volgens Binnenlands Bestuur is de steun voor een totaalverbod nog wel altijd hoger dan in de periode 2015-2019. Zeker vanaf 2020 steeg de steun voor een algeheel verbod sterk.