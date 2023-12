Rechtbank velt oordeel in zedenzaak Kanjer Wens

De rechtbank in Lelystad doet vrijdag uitspraak in de omvangrijke zedenzaak rond stichting Kanjer Wens Nederland. De 55-jarige directeur Peter V. uit Almere wordt verweten dat hij zich vergreep aan zeker twaalf minderjarige jongens.

Tegen de oud-directeur van de inmiddels opgeheven stichting is in november twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geĆ«ist. De officier van justitie noemde V. een seksueel roofdier die “enkel en alleen voor eigen lust een groot aantal jongens en gezinnen voor het leven heeft getekend”.

V. zou met een van de jongens ook seksuele gemeenschap gehad hebben. Daarnaast wordt hij beschuldigd van het maken en bezitten van kinderporno. Op bij V. gevonden harde schijven en een mobiele telefoon zijn bijna duizend foto’s en filmpjes gevonden. De ontucht zou onder meer in Almere, Hengelo en Hilversum hebben plaatsgehad.

De slachtoffers waren tussen de 8 en 13 jaar. Ze waren toevertrouwd aan de zorg van de voormalige directeur van Kanjer Wens Nederland. Deze stichting organiseerde dagjes uit voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Ook via zijn functies bij sportverenigingen kwam V. in contact met jongens die aangifte deden. De man heeft de ontucht ontkend. Zijn advocaat vermoedt dat de jongens hun verhalen op elkaar hebben afgestemd. Wel erkent hij de man te zijn die op een filmpje seks heeft met een jongen.