Staatssecretaris blij met advies homohuwelijk op Curaçao en Aruba

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) is blij met het advies over het homohuwelijk van advocaat-generaal Gerbrant Snijders aan de Hoge Raad. Snijders adviseert de Hoge Raad om de beslissing in stand te houden dat paren van hetzelfde geslacht ook op Aruba en Curaçao moeten kunnen trouwen.

“Het is precies in de richting van wat wij heel belangrijk vinden. Namelijk dat als twee mannen of vrouwen met elkaar willen trouwen, dat ook mogelijk moet zijn op Aruba en Curaçao”, zei Van Huffelen vrijdag tijdens een virtuele persconferentie met de Caribische pers.

Volgens de huidige wetgeving in beide landen kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad oordeelde op 6 december vorig jaar dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen.

Curaçao en Aruba gingen in cassatie tegen deze uitspraak. Op 10 november van dit jaar hoorde de Hoge Raad de pleidooien van alle betrokken partijen.

Snijders stelt nu in zijn advies dat de enige manier om de discriminatie op te heffen, is door het huwelijk ook open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht. “Er is geen andere oplossing die de discriminatie effectief beëindigt.” De Hoge Raad hoopt op 31 mei uitspraak te kunnen doen.