Team Sweet Dreams richt zich na mislopen Oscarlijst op VS-release

De makers van de Nederlandse film Sweet Dreams noemen het “zonde” dat hun film de shortlist voor de Oscars niet heeft gehaald. Dat laat producent Erik Glijnis van Lemming Film vrijdag weten. Sweet Dreams was de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film. De Academy maakte donderdagavond laat de shortlist bekend.

“Het is zonde, we hebben supergoede respons gekregen op de film in de VS”, laat Glijnis weten. “En we zijn heel blij dat de film in januari daar in de bioscopen uitgaat.” De makers gaan zich daar nu op richten, stelt Glijnis.

Sweet Dreams vertelt het verhaal van de Nederlandse suikerfabrikant Jan (Hans Dagelet), die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt. Als zijn familie uit Nederland overvliegt om het familiebedrijf over te nemen, blijkt Jans concubine Siti (Hayati Aziz) een sleutelrol in zijn testament te vervullen. De film werd eerder dit jaar de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren.

Ook de Nederlandse documentaire Buurman Abdi, die in de race was voor een plekje op de shortlist, haalde de volgende ronde niet.

Regisseur Douwe Dijkstra vindt het jammer dat zijn documentaire de shortlist niet heeft gehaald. Maar de Friese filmmaker is wel trots op de aandacht die alleen de aanloop naar de shortlist extra heeft opgeleverd voor zijn documentaire. “We hebben gewoon taart gegeten”, vertelt hij lachend. “Het hele voortraject is al bijzonder. We hebben de afgelopen week al zoveel enthousiaste reacties gehad.”

In Buurman Abdi vertelt de Somalische vluchteling Abdiwahab Ali over zijn door oorlog en geweld gekleurde leven in Somalië. In zijn studio voor special effects reconstrueert de regisseur de scènes waar zijn buurman over vertelt. De film kreeg in de VS veel aandacht toen The New York Times de film aankocht voor distributie onder haar label Op-Docs. In Nederland is de film te zien op NPO Start.