Vrouw overleden die door storm onder boom in Wilp terechtkwam

De vrouw die donderdagmiddag in het Gelderse Wilp onder een omvallende boom terechtkwam, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt haar werkgever, zorgorganisatie Zozijn. De 39-jarige vrouw uit Deventer fietste met een cliënt van Zozijn op een duofiets op de Molenallee in het dorp, toen door storm Pia een boom omwaaide. Ze raakte zwaargewond en is later aan haar verwondingen overleden, aldus Zozijn. De cliënt liep een gekneusde pols op, maar is verder ongedeerd volgens de organisatie.

De vrouw werkte als begeleider van verstandelijk gehandicapten op de Zozijn-locatie De Lathmer in Wilp. Toen de boom omwaaide raakte zij bekneld. De brandweer moest takken wegzagen voordat ambulancepersoneel haar kon helpen. In de laan waaiden donderdagmiddag meer bomen om. Na het ongeluk werd het fietspad afgesloten.

“Een vreselijk en verdrietig bericht. Onze collega werkte al jarenlang op De Lathmer. We staan om collega’s en bewoners heen. We leven mee met familie en vrienden”, verklaart Zozijn op de website.