VS: Iran nauw betrokken bij aanvallen Houthi’s tegen schepen

Iran is “nauw betrokken” bij de planning van operaties tegen commerciële schepen in de Rode Zee. De inlichtingen die het land heeft verstrekt stellen de Jemenitische Houthi-beweging in staat de schepen aan te vallen, laat het Witte Huis vrijdag weten.

“We hebben geen reden aan te nemen dat Iran de Houthi’s probeert te ontmoedigen van dit roekeloze gedrag”, meldt nationale veiligheidswoordvoerder Adrienne Watson van het Witte Huis in een verklaring. “We weten dat Iran nauw betrokken was bij het plannen van de operaties tegen commerciële schepen in de Rode Zee. Dit komt overeen met de langdurige materiële steun van Iran en het aanmoedigen van de destabiliserende acties van de Houthi’s in de regio.”

De Houthi’s hebben de commerciële scheepvaart in de Rode Zee met drones en raketten aangevallen. Ze zeggen hiermee de Palestijnen te steunen die door Israël in Gaza worden belegerd. De VS hebben een marine-operatie aangekondigd waarbij twintig landen, waaronder Nederland, zijn betrokken. Hiermee moeten de schepen worden beschermd tegen de aanvallen. Iran ontkent betrokkenheid bij de acties van de Houthi’s.