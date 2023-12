Historisch Woudagemaal in Friesland draait ook tijdens kerstdagen

Het historische Ir. D.F. Woudagemaal in het Friese Lemmer, dat dinsdag in bedrijf is genomen, blijft ook tijdens de kerstdagen draaien, meldt Wetterskip Fryslân. Dat is nodig om het water in de provincie onder controle te houden. De komende dagen wordt regen verwacht, terwijl het ook al veel geregend heeft.

Het is de derde keer dit jaar dat het werelderfgoed moet meehelpen om Friesland te beschermen tegen overstromingen. Het 103 jaar oude gemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het staat al 25 jaar op het Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gemaal wordt alleen ingezet als er een grote kans is op overstromingen, want voor de bediening is veel menskracht nodig.

Ook andere gemalen die water naar het IJsselmeer en de Waddenzee pompen zijn op het moment volop in bedrijf, aldus het waterschap.