Mensen zijn moe; even op vakantie komt als geschenk

Nu.nl kopt 22 december jl. dat steeds meer werkenden in Nederland kampen met burn-outklachten. Het afgelopen jaar ging het om 1,6 miljoen mensen, terwijl men het jaar daarvoor 300 duizend minder gevallen noteerden, namelijk 1,3 miljoen. Het gaat dan overigens niet om ruim anderhalf miljoen mensen die thuiszitten. Ook de mensen die klachten hebben die op den duur kunnen leiden tot een burn-out, zijn hierbij inberekend.

Kennisbureau TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) zegt dat ongeveer 3% aangeeft daadwerkelijk met een burn-out door werk thuis te zitten. De oorzaak, werkstress, wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van te hoge eisen of conflicten op de werkvloer. Onder jonge mensen zijn de cijfers nog schokkender. Zo kampt een kwart van de jonge mannen met burn-outklachten en maar liefst 30% van de jongen vrouwen.

Kerst- en voorjaarsvakantie uitrusten

Nu de kerstvakantie begonnen is en men haast alweer uitkijkt naar de voorjaarsvakantie die nog maar twee maanden in het verschiet ligt, is het dan ook niet gek dat mensen graag de rust van een welverdiende vakantie willen opzoeken. Waar sommigen een trip naar het buitenland wil maken, kiezen anderen voor het ont-stressen op een vakantiepark in het eigen kikkerlandje. De rust en natuurlijke omgeving waarin veel vakantieparken staan, kunnen bijdragen aan het tot rust komen van lichaam en geest; loskomen van werk en verplichtingen. Dat op dergelijke parken alle accommodaties binnen handbereik zijn en men eigenlijk even over enkel basaal hoeft na te denken, zorgt uiteraard al voor een groot deel van het wegnemen van werkstress. Daarnaast biedt een vakantiepark echt vakantiegevoel, maar tegelijkertijd ook privacy, luxe en rust. Tijd nemen voor eigen gezondheid en quality time met bijvoorbeeld het eigen gezin is daarmee geen droom.

In eigen land

Waar men uiteraard de grens overtrekken kan voor een mooi vakantiepark, is het eigen land echter ook gewoon een mooie optie. Vakantieparken in Nederland bieden immers ook veel voordelen. Naast de uiteraard betrekkelijk korte reisafstand, zijn de Nederlandse parken vaak gericht op comfort voor gezinnen. Zo zijn er veel faciliteiten, denk bijvoorbeeld aan zwembaden of animatieprogramma’s waardoor kinderen geheel hun eigen gang kunnen gaan. Deze gezinsvriendelijkheid zorgt ervoor dat men met een gerust hart op vakantie kan met de kinderen én toch zelf ook de rust te nemen die nodig is. Door heel Nederland vindt men vakantieparken, van Friesland tot Zeeland en Limburg.

Nederland beschikt daarbij over een redelijk goed vervoersnetwerk. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer zijn veel parken goed te bereiken. Zelfs op de fiets kan men veel vakantieparken aandoen. Met in de nabijheid omliggende steden en dorpen is er daarnaast altijd iets te doen. Mocht men behoefte hebben voor even het park te verlaten, dan is dat daarmee geen ondenkbare optie. Op die manier kan met ontspannen op vakantie in eigen land, op dergelijke vakantieparken moet immers niets, maar mag men uiteraard veel. Tot rust komen en activiteiten ondernemen waar men energie van krijgt, vrolijk van wordt of psychisch van oplaadt, in deze tijd is het harder nodig dan ooit.