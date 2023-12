Negen aanhoudingen voor rellen na wedstrijd NAC – Willem II

De politie heeft vrijdagavond in Breda negen mensen aangehouden na de voetbalwedstrijd tussen NAC Breda en Willem II. Zij worden verdacht van het niet voldoen aan een bevel of vordering, het plegen van openlijk geweld, mishandeling en vernieling. Vier agenten raakten lichtgewond.

De politie meldt dat er “een grote groep mannen, in zwart gekleed en met bivakmutsen op” uit was op rellen na de wedstrijd. Burgemeester Paul Depla van Breda zegt tegen Omroep Brabant dat zij allen een stadion- en een omgevingsverbod hadden. Hij vindt het “in- en intriest” dat deze groep het verpest voor supporters die zich wel kunnen gedragen. “Daar moeten we een oplossing voor gaan vinden”, aldus Depla.

De groep gebruikte geweld tegen de Mobiele Eenheid (ME) en er werd met vuurwerk gegooid richting agenten. In het stadion werd brand gesticht toen supporters van Willem II in het vak werden gehouden totdat ze veilig konden vertrekken. Toen de groep niet reageerde op waarschuwingen om weg te gaan, heeft de ME ingegrepen. Later werd nog een verdachte aangehouden in een supportersbus van Willem II, die op weg was terug naar Tilburg.

Tijdens de acties en aanhoudingen raakten vier agenten lichtgewond. Een politieman heeft last van een piep in zijn oor omdat er vuurwerk vlak bij hem ontplofte. De agenten hebben aangifte gedaan. Ook onder de relschoppers vielen gewonden. Vier mensen zijn gebeten door politiehonden. Twee van hen zijn hiervoor behandeld door ambulancepersoneel.

Zes verdachten mochten weer gaan nadat ze een boete hadden gekregen. Drie verdachten zitten nog vast.